Le ragazze del Team Volley 3.0 tornano sconfitte dalla trasferta di Scafa nella prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato under 14. Lo Scafa, formazione candidata alla vittoria finale, si è imposta per 3-0 (25-12/25-18/25-18) in una partita condizionata per le vastesi dall'infortunio al capitano Cecilia Russo nel primo set. Una distorsione alla caviglia ha lasciato le ragazze guidate in panchina da Delli Quadri e Desiati prive di una giocatrice importante.

Nonostente la sconfitta, però, la squadra vastese ha dimostrato di riuscire a fronteggiare per diversi frangenti una squadra di grande qualità, continuando così nel percorso di crescita intrapreso a settembre.