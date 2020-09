Incidente stradale nella prima serata di ieri a Monteodorisio, dove una coppia di anziani è finita in un canale che costeggia la sede stradale in contrada San Berardino. Per fortuna niente di grave per i due anziani a bordo, anche se la donna ha comunque fatto ricorso alle cure del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri.

Da verificare le cause del sinistro; al momento sembrerebbe che un animale, probabilmente un cinghiale, abbia attraversato la sede stradale, inducendo l'uomo alla guida a una brusca sterzata che ha fatto finire l'auto nel canale.