Si aggiunge un'altra bandierina alla mappa delle competizioni podistiche in giro per il mondo che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Podistica Vasto. Erano in tre, ieri, alla Vodafone Malta Half Marathon, competizione internazionale con uno scopo di solidarietà. Tonino Baccalà, Diego Suriano e Teresio Vitulli hanno raggiunto l'isola del Mediterraneo per partecipare a questa bella gara indossando la divisa rossa della Podistica Vasto.

"La gara - spiega l'addetto stampa della società, Pierpaolo Del Casale - è partita dall'antica capitale dell'isola Medina per terminare sul lungomare della cittadina di Sliema. Un percorso non molto impegnativo tecnicamente ma ricco d'interesse per le meraviglie che l'isola mediterranea offre e con la presenza di varie band musicali che con le loro note hanno accompagnato gli atleti fino al traguardo. Obiettivo raggiunto con soddisfazione dai podisti vastesi, entusiasti ancora di più per questa bellissima esperienza, ottimo connubio di vacanza e sport".