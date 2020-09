È stato ricevuto in Comune dal sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca George Milosan, ministro consigliere dell’Ambasciata di Romania in Italia. È la prima volta che un componente del governo rumeno si presenta ufficialmente a San Salvo.

Il sindaco, nel dare il benvenuto all’illustre ospite, ha evidenziato come a San Salvo la comunità rumena, che conta circa mille persone, si è ben radicata e integrata raggiungendo livelli di qualità nel lavoro e di eccellenza nella scuola, dove i ragazzi hanno ottenuto ottime valutazioni nella cultura e nella conoscenza.

"Questa - ha dichiarato il sindaco per l'occasione - è una città che dà opportunità di vita e di progresso a tutti ed è nota la nostra capacità di accoglienza. Abbiamo voluto accoglierLa - ha aggiunto rivolta a Milosan - nell’aula del Consiglio comunale dove, ognuno per la propria parte, contribuisce al bene comune. Con il vostro impegno aiutate a far crescere San Salvo".

Da parte sua, il ministro consigliere ha ringraziato la Città di San Salvo per aver accolto in questi decenni la comunità rumena che in Italia conta oltre un milione e mezzo di persone: "Il nostro contributo al Pil italiano – ha affermato Milosan – ha raggiunto l’1,2%. Paghiamo le tasse e contribuiamo all’economia di questo grande Paese". Un saluto è stato rivolto al sindaco Magnacca e al ministro consigliere Milosan da Sigismund Puczi, presidente dell’Associazione Decebal.