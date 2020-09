È iniziata la nuova stagione agonistica delle corse e gli atleti della Podistica Cupello, realtà sempre in crescita, si preparano con impegno e sacrifici per essere protagonisti nelle gare del circuito regionale e in quelle nazionali. Ieri, Francesco Di Giacomo e Antonio Rossano hanno rappresentato la società cupellese nella Strasimeno, ultramaratona umbra da 58 km, arrivando insieme al traguardo con il tempo di 5h34'37''.

Domenica prossima, invece, sarà nutrita la rappresentanza alla Roma-Ostia, la mezza maratona più partecipata d'Italia. "Il presidente Sergio Profeta, il segretario Michele Buda e tutto il direttivo - dice una nota della società - augurano a tutto il gruppo di ben figurare in tutte le gare della stagione".