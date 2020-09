Non riesce a sorridere la Vastese juniores. Nell’ottava giornata di ritorno del girone L sul sintetico vastese la festa è stata tutta del Pineto, un gol per tempo per portare i tre punti a casa. Dopo i primi venti minuti all’insegna dell’equilibrio con Napolitano a provarci su punizione gli ospiti sfruttando una disattenzione difensiva hanno sbloccato il match con l’incursione del centrocampista Nallira. A inizio ripresa ci ha pensato Zippilli da posizione defilata, a raddoppiare, con uno schema su calcio d’angolo. Sotto di due gol i giovani vastesi hanno provato a reagire, veementi proteste per un atterramento in area di Irace con le ultime due occasioni capitate sui piedi di Alberico. Sconfitta che costringe i biancorossi a restare fermi a quota 15 in 10° posizione (terzultimi), tra una settimana ci sarà la sosta, i ragazzi di mister Roberto Cesario torneranno in campo sabato 18 marzo con la trasferta in casa della capolista L’Aquila.

Vastese - Pineto 0-2

RETI: 26’pt Nallira, 11’st Zippilli

VASTESE: Scutti, D’Adamo, Tallarino, Maccione, Bussoli(16’st Galiè), Napoletano, D’Amario(35’st Capezio), Irace, Alberico, Napolitano, Camarchio. A disposizione: Piscitelli, Stivaletta, Maiello. All. Cesario

PINETO: Brattelli, Dell’Orletto, Ferri, Di Remigio(12’st D’Antoni), Lhabi, De Leonibus, Rachini, Nallira(38’st Perini), Tine, Zippilli, Della Sciucca(32’st Toracchio). A disposizione: De Antonis, Diridolfi, Fazi, Pavone, Peluso, Pomponi. All. Vannucci

ARBITRO: Serena De Michele di Vasto (Martelli e Di Cino di Lanciano)

NOTE: Ammoniti: Irace e Alberico(V) ; Recupero: 1’ e 3’.