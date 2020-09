PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Derby del Trigno al Celenza, era questa una delle sfide più attese dell'8ª giornata di ritorno. Le storiche rivali Fresa e Trigno Celenza si sono affrontate per guadagnare punti importanti per la salvezza. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa con una rete di Alessio Pelliccia davanti al pubblico chiamato a raccolta in settimana. In virtù della vittoria i celenzani superano proprio i biancorossi in classifica che ora si trovano in zona play out insieme al Real Porta Palazzo.

In testa fa notizia la sconfitta interna nell'anticipo di sabato della capolista Ortona contro il Piazzano per 2 a 1; i gialloverdi comunque conservano un distacco di 7 punti. Cade anche il Real Montazzoli contro il San Vito in casa: 1 a 0 per gli ospiti.

Tra Scerni e Roccaspinalveti finisce 1 a 1: Ferrazzo porta in vantaggio i padroni di casa, poi Della Penna nel secondo tempo firma il gol del pareggio. Gli scernesi restano a 1 punto dalla zona play off.

Torna alla vittoria interna lo Sporting San Salvo contro il Tre Ville ultimo in classifica. Ai biancoblu basta una rete di Argirò per ottenere il massimo risultato. La truppa di mister Marcello si riavvicina così alla zona play off. Mercoledì una vittoria nel recupero contro il Trigno Celenza consentirebbe un bel salto in avanti tra le prime cinque. Non sarà facile perché dall'altra parte i celenzani vogliono continuare la risalita per una salvezza anticipata.

Torna a vedere la luce anche la Marcianese che si sbarazza 5 a 0 al "Biondi" del Real Porta Palazzo. Cianci, Aielli (doppietta), Del Peschio e Di Martino stendono i vastesi. La squadra di Lanciano, invece, torna a nutrire la speranza di approdare agli spareggi a fine campionato.

Mercoledì 8 marzo si disputerà anche il recupero tra Roccaspinalveti e Piazzano.

L'8ª GIORNATA

Trigno Celenza - Fresa 1-0

Ortona - Piazzano 1-2 (ieri)

Marcianese - Real Porta Palazzo 5-0

Scerni - Roccaspinalveti 1-1

Real Montazzoli - S. Vito 0-1

Guastameroli - Tollese 0-1

Sporting San Salvo - Tre Ville 1-0

Riposa Paglieta

LA CLASSIFICA

Ortona 53



Piazzano 40

Real Montazzoli 37

Guastameroli 35

San Vito 31



Scerni 30

Sporting San Salvo 29

Marcianese 29

Tollese 27

Roccaspinalveti 26

Paglieta 25

Trigno Celenza 20



Fresa 19

Real Porta Palazzo 11



Tre Ville 11

I RECUPERI DELL'8 MARZO

Celenza sul Trigno - Sporting San Salvo

Roccaspinalveti - Piazzano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Non compie passi falsi l'Atletico Cupello sul difficile campo del rinvigorito Sporting Vasto. Nell'anticipo di sabato basta una rete nei primi minuti di gioco di Giuseppe Zara per ottenere la vittoria. 1 a 0 per la formazione di mister Carbonelli e allungo in testa alla classifica grazie agli stop delle inseguitrici.

Il Mario Tano cade malamente a Carunchio. Il Mario Turdò sfodera una prestazione maiuscola e si impone per 3 a 1 con le reti di Luca Barisano, Buba Baldeh e Tiziano Turdò. Da segnalare, inoltre, l'ennesimo rigore parato da Alagie, n. 1 carunchiese.

Non va oltre il pareggio a reti inviolate l'Odorisiana nella gara interna contro il Di Santo Dionisio.

In ottica play off perde il San Buono che stava disputando un buon campionato. Lo Sporting Altino si impone per 2 a 1. A segno per i giallorossi nella trasferta amara Bolognese.

Continua a macinare punti il Gissi di mister Ascatigno. Fitti regala la vittoria esterna per 1 a 0 contro il Villa S. Maria. Stesso risultato per le importanti vittorie in ottica salvezza di Real Casale (sul Carunchio 2010, Toscano) e Real Carpineto Sinello (sul Tornareccio, rete di Andrei).

LA 7ª GIORNATA

Mario Turdò - Mario Tano 3-1

Sporting Vasto - Atletico Cupello 0-1 (ieri)

Real Casale - Carunchio 2010 1-0

Odorisiana - Di Santo Dionisio 0-0

Villa S. Maria - Gissi 0-1

Palena - Quadri 2-0

Sporting Altino - San Buono 2-1

Real Carpineto Sinello - Tornareccio 1-0

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 55



Mario Tano 48

Odorisiana 46

Palena 38

Sporting Altino 37



Sporting Vasto 32

San Buono 31

Gissi 29

Mario Turdò 27

Di Santo Dionisio 25

Tornareccio 24

Real Casale 20

Real Carpineto Sinello 16



Villa S. Maria 11

Quadri 9



Carunchio 2010 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Mario Tano - Sporting Vasto

Atletico Cupello - Sporting Altino

Carunchio 2010 - Villa Santa Maria

Di Santo Dionisio - Real Casale

Gissi - Palena

Quadri - Real Carpineto Sinello

San Buono - Odorisiana

Tornareccio - Mario Turdò