Il prossimo 9 marzo a San Salvo si parlerà di legalità. È in programma alla Porta della Terra (ore 18) il convegno "La cultura della legalità per una città sicura e solidale". La città ultimamente è al centro della cronaca per numerosi episodi che hanno visto attività commerciali e privati finire nel mirino di ladri e rapinatori; l'ultimo della serie è di qualche giorno fa [LEGGI].

Interverranno Giampiero Di Florio (Procuratore della Repubblica di Vasto), Gaetano Bonetta (direttore dipartimento di Scienze sociali Università D’Annunzio), Vincenzo Castelli (consulente internazionale di sicurezza urbana) e Antonio Del Giudice (giornalista e scrittore). L'evento è organizzato da sansalvomare.