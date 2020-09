Netta vittoria per la BCC San Gabriele nella sfida casalinga con il Pratola Peligna valida per la 5ª giornata di ritorno del campionato di serie C. C'era un po' di apprensione in casa vastese per l'assenza dell'ultimora del libero Bevilacqua che avrebbe potuto creare qualche difficoltà in ricezione. Ma, dopo un avvio positivo, Russo e compagne hanno sempre condotto avanti la partita riuscendo a concludere con un confortante 3-0 (25-23/25-14/25-20).

Le vastesi sono state molto positive in battuta e nella correlazione muro-difesa, riuscendo così a conquistare punti preziosi per la classifica. "Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra - ha detto coach Del Fra al termine della partita -, anche alla luce della situazione di emergenza per l'indisponibilità del libero.

Abbiamo lavorato bene con la battuta non consentendo alle loro centrali di giocare, come invece era successo all'andata, e abbiamo fatto una buona partita a muro, con la centrale Alessandra Miscione sugli scudi. I nostri obiettivi restano immutati, raggiungere velocemente la zona tranquilla e arrivare il più avanti possibile con l'under 18".