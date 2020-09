È online da qualche giorno su Youtube Grand Masquerade, videoclip del gruppo berlinese The Trouble Notes. La regia del video è stata curata dalla vastese Lara Celenza, che ormai da diversi anni vive e lavora in Germania con la sua Kalifilm Productions. Nella storia portata in video viene affrontato il tema delle maschere che ognuno di noi è chiamato ad indossare ogni giorno, magari per soffocare pensieri ed emozioni per paura delle reazioni degli altri. "Hai mai cercato di mascherare la tua vera identità per nasconderla alla tua famiglia, agli amici e alle persone che hai intorno?", scrivono infatti i The Trouble Notes nella presentazione del video.

Il brano scritto e inciso da Bennet Cerven (violino) Florian Eisenschmidt (chitarra) Oliver Maguire (percussioni) miscela melodie celtiche con atmosfere contemporanee ed elettroniche, creando sensazioni che coinvolgono chi l'ascolta. "Grand Masquerade intende essere un’intersezione di stili tradizionali e sperimentali, come se l’ascoltatore venisse spinto in direzioni diverse. È proprio in questo crocevia che sentiamo di dover indossare una maschera e nascondere il desiderio di liberarci dalla tradizione".

Il video, curato e diretto da Lara Celenza, porta in una scena dal sapore teatrale il contesto di una famiglia tradizionale in cui emerge la conflittualità di una ragazza "fuori dagli schemi classici" che si vede costretta a vivere repressa dietro alla maschera ma poi fa emergere tutti i suoi sentimenti provocando la reazione degli altri familiari "mascherati".

I The Trouble Notes, dopo l'uscita del video, si apprestano a partire in tour per l'Europa con diverse tappe previste anche nel nostro Paese. E chissà che il coonubio fortunato con Lara Celenza non li porti anche in Abruzzo per poter ascoltare dal vivo la loro interessante musica.

The Trouble Notes - clicca qui

Kalifilm Productions - clicca qui