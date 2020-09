Brutta pagina nella quinta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria. È successo a Vasto, dove si affrontavano Atletico e Torrebruna. Un primo parapiglia si è acceso a un quarto d'ora dalla fine (sul risultato di 2 a 2), quando è stato espulso Bamba Kane (per i padroni di casa); durante la sua uscita dal campo sarebbe venuto a contatto con un avversario. La partita è poi ripresa, ma la tensione evidentemente non si era sopita perché si sono registrati nuovi scontri tra avversari così, il giovane direttore di gara ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni per andare avanti sospendendo il match e avvisando i carabinieri.

Ora c'è chi ritiene eccessiva la decisione del direttore di gara pur condannando quanto accaduto. Per avere la versione dei fatti ufficiale bisognerà attendere il comunicato di giovedì prossimo con i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Un peccato questo episodio in un campionato finora tutto sommato tranquillo.

LA CRONACA SPORTIVA - Non sbaglia il Lentella in casa contro gli scernesi del Real San Giacomo. I gialloverdi di mister De Ninis si impongono per 2 a 0 con le reti di Gabriele Basso Colonna in sforbiciata ed Elia Portellini. I lentellesi continuano a guidare la classifica mantenendo i due punti in più sulla Sansalvese e allungando sulla Virtus fermata di nuovo in casa.

La formazione di San Salvo mantiene il passo e torna con tre punti da Casalanguida dove vince per 3 a 2 grazie a una doppietta di Ramundi e a una rete di Di Martino. I sansalvesi terminano la partita in 10 per l'espulsione di Bucciarelli.

Non portano bene le mura amiche alla Virtus Tufillo che viene inchiodata in casa sul risultato di 1 a 1 da un'ottima Aurora Furci [IL RESOCONTO DELLA PARTITA]. Sulpizio e Davide Menna (allo scatere) gli autori delle due reti. La Virtus che era arrivata ad annusare da vicino la vetta si allontana nuovamente. Con una vittoria nel recupero contro il Casalanguida si porterebbe a -1 dal Lentella.

La Dinamo Roccaspinalveti insidia la quarta posizione del Torrebruna (partita sospesa a Vasto) con l'importante vittoria in casa sul Montalfano in corsa per la zona play off. Un'autorete e un gol di Marchione portano i tre punti al mulino di mister Tarquinio che ora occupa la quinta posizione. Per i gialloverdi a segno il solito Colombaro.

A un punto di distanza dalla zona play off non molla la New Robur che dilaga 5 a 0 contro il Guilmi. Davide Magnacca sblocca nel primo tempo, nella seconda frazione di gioco fallo in area sullo stesso attaccante del portiere ospite (ammonito) e rigore di Enzo Di Domenica per il 2-0; completano il tabellino ancora Davide Magnacca, Giuseppe Sciartilli e Michelangelo Taddeo.

Chiude la giornata la goleada del Vasto United sull'ultima della classifica, il Pollutri. Finisce 9 a 0 con le reti segnate da Giulio Di Viesti (4), Mattia Di Matteo (2), Vincenzo Ricci, Michele Della Gatta e Gianluca Mosca.

Big match domenica prossima tra Sansalvese e Virtus Tufillo.

I RISULTATI

Virtus Tufillo - Aurora Furci 1-1

New Robur - Guilmi 5-0

Dinamo Roccaspinalveti - Montalfano 2-1

Vasto United - Pollutri 9-0

Lentella - Real San Giacomo 2-0

Casalanguida - Sansalvese 2-3

Atletico Vasto - Torrebruna sosp.

LA CLASSIFICA

Lentella 43



Sansalvese 41

Virtus Tufillo 39*

Torrebruna 32*

Dinamo Roccaspinalveti 30



New Robur 29

Montalfano 27

Real San Giacomo 27

Aurora Furci 24

Casalanguida 22*

Vasto United 16

Atletico Vasto 15*

Guilmi 3

Pollutri 2

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - New Robur

Guilmi - Vasto United

Montalfano - Atletico Vasto

Pollutri - Lentella

Real San Giacomo - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - Virtus Tufillo

Torrebruna - Casalanguida