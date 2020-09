Cinghiali a spasso a Gissi in pieno giorno. Le foto (di Tiziana Cafagna e da altri utenti gissani su Facebook) sono state scattate prima delle 13: tre ungulati (dalla dimensione non eccessiva) che girano a ridosso delle abitazioni in via Italia. La scena non è passata inosservata tra i residenti e i passanti che stanno fotografando l'insolita scena; qualcuno ironizza "evidentemente non sanno che il ristorante Santa Lucia ha chiuso", riferendosi all'ex struttura ricettiva.

Solo poche settimane fa sulla Statale Trignina, di notte, un'auto ha impattato con un grosso cinghiale poi morto nell'urto [LEGGI].