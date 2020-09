Vittoria in zona Cesarini per il Cupello Calcio che, tra le mura amiche, ferma la corsa del Paterno nelle zone alte della classifica di Eccellenza. A decidere la sfida, ben giocata dai rossoblu di mister Di Francesco, è un gol di Alessandro Tarquini nei minuti di recupero. Tre punti fondamentali per staccarsi dalle zone basse della classifica e poter guardare con serenità all'ultima parte di stagione.

Successo prezioso anche per l'US San Salvo che, in casa dell'Amiternina, mette la partita sui giusti binari già nel primo tempo. Al 4' va in gol Pifano, poi, al 39', il raddoppio di Molino. Gli uomini di mister Marinucci controllano nella ripresa e solo al 40' del secondo tempo l'Amiternina riesce ad accorciare le distanze su calcio di rigore battuto da Terriaca.

La 28ª giornata

Alba Adriatica - Martinsicuro 1-2

Amiternina - San Salvo 1-2

Cupello - Paterno 1-0

Francavilla - Acqua e Sapone 1-1

Montorio 88 - Virtus Teramo 3-1

Nerostellati - River Chieti 1-0

Penne - Capistrello 2-1

RC Angolana - Miglianico 0-0

Sambuceto - Morro d'Oro 2-0

La classifica

56 Martinsicuro

53 Nerostellati

51 Paterno

50 Francavilla

48 RC Angolana

44 Alba Adriatica

41 Sambuceto

39 Capistrello

38 San Salvo

35 Cupello

32 Acqua e Sapone

30 River Chieti

29 Miglianico

27 Morro d'Oro

25 Amiternina

25 Penne

24 Montorio

20 Virtus Teramo