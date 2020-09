Giovedì 9 marzo, nella scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo 1, con inizio alle 10,30, il prof. Orlando Raspa, docente di Arte e artista, terrà un seminario rivolto agli alunni delle classi terze della Secondaria dal titolo TUTTARTEIMMAGINE.

"L’incontro – spiega la dirigente scolastica Teresa Ascione – è un’occasione per riflettere ad ampio raggio sull’aspetto comunicativo dell’arte, veicolo di trasmissione di concetti, emozioni e valori culturali. La scuola è il luogo deputato non solo all'apprendimento ma alla formazione delle coscienze. Momenti di approfondimento come questi sono occasioni preziose e irripetibili per mettere in campo una riflessione e, quindi, una opportunità di crescita".

Durante l'evento, sulle note dell'Orchestra della "Salvo D'Acquisto", verranno onorati gli alunni degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di San Salvo vincitori del concorso "Un poster per la pace".