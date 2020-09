Lunedì 6 marzo alle 14.30 la Scuola Madonna dell'Asilo organizza presso il proprio Teatro Figlie della Croce un incontro formativo da tema "Radici e ali: il coraggio di educare". Educare vuol dire preparare i bambini alla vita e sostenerli negli sforzi della vita; significa far loro acquisire regole, affinchè diventino persone concrete e positive. Come in un albero le radici sostengono e nutrono , così l'educare con coraggio offre a figli e alunni le ali per volare senza paura di cadere.

Il dialogo tra scuola e famiglia, le due principali agenzie formative influenti nella crescita del bambino, è oggi necessità ,sempre più sentita. L'incontro verrà condotto dal Dott. Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta. L'invito è aperto ai genitori, agli insegnanti e a tutti coloro che dedicano il proprio tempo alla formazione dei bambini e dei giovani.