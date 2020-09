"Per essere autonomo, devi avere un lavoro, perché ci siamo stufati di gente che vuole campare con la politica. Penso che la dignità e l'autonomia siano la prima cosa". A TimeOut per parlare delle sue dimissioni e di altre questioni politiche Antonio Del Casale, ormai ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto. "Sono contento di non essere stato un giovane cui si sono aperte le porte, ma le porte me le sono sempre aperte da solo coi miei elettori".