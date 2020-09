Grande entusiasmo questa mattina presso la Sala consiliare per la presentazione dell'Asd Runners Casalbordino. Presenti il sindaco Filippo Marinucci, il vice Luigi Di Cocco, l'assessora allo Sport Carla Zinni, il presidente della neonata società, Eric D'Ercole, insieme ai numerosi associati, il main sponsor Nino Di Fonso e il presidente della locale Avis, Antonio Angelucci. Presenti anche diversi esponenti delle associazioni podistiche vastesi, tra cui Silvana Critelli, presidente dell'Associazione Atletica Vasto, e il dottor Lucio Del Forno, il quale per l'occasione ha ricordato una celebre frase attribuita ad Albert Einstein: "Chi non ha tempo per la nutrizione e l'attività fisica, farebbe meglio a riservare del tempo alla cura delle future malattie".

Dopo la presentazione della nuova associazione, il brindisi augurale.

Il direttivo dell'Asd Runnes Casalbordino: Eric D'Ercole (presidente), Claudio Marciano (vicepresidente), Ettore De Filippis (segretario), Domenico Scipioni (tesoriere), Antonio Lanci (Consigliere).