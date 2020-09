Il Vasto siren festival è in gara per il titolo di migliore evento italiano di musica indie. La rassegna musicale, che si tiene a luglio in piazza del Popolo, lungo la splendida balconata panoramica di Vasto, è stata inserita nelle nomination del concorso indetto da Rds, Radio dimensione suono.

E' una delle sezioni musicali in cui è suddiviso il Coca Cola Onstage Awards, il mega evento organizzato dalla emittente radiofonica nazionale, una delle più seguite in Italia. L'appuntamento è per il 25 marzo prossimo, nella location del Fabrique, uno dei più noti e ampi locali per concerti di Milano, e sar presentata da Federico Russo, voce di punta di Rds, oltre che conduttore televisivo Rai.

Per far vincere il Vasto siren festival, bisogna partecipare (una sola volta) alla votazione online sul sito www.onstageawards.com. C'è tempo fino al 20 marzo per esprimere la preferenza per la manifestazione, divenuta ormai l'appuntamento di maggior richiamo dell'estate vastese.