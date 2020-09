Traffico fortemente rallentato in via Incoronata, dove intorno alle 17.30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto di marca Mercedes e uno scooter Scarabeo.

Lo scooter, che stava viaggiando in direzione nord, per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, si è scontrato con l'auto che si stava immettendo in via Incoronata. Dopo l'urto, la ragazza che guidava lo scooter è finita a terra, riportando alcune ferite, ma rimanendo comunque sempre cosciente.

Sul posto, l'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane al pronto soccorso del San Pio.