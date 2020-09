Sotto osservazione la balconata panoramica di Vasto. Cresce il livello di allerta per gli avvallamenti evidenti sulla loggia Amblingh, aggravati dalle ondate di neve e pioggia di gennaio. Stamani sopralluogo operatico della la protezione civile e di tre tecnici del settore: l'ingegnere Luigi Ciancaglini, il geologo Angelo Marzella e il geometra Mirko Marchesani.

"In corso - spiega il Gruppo comunale di protezione civile - l'installazione di presidi fissi in corrispondenza della crepa sulla balconata per il monitoraggio delle lesioni. Da oggi verranno effettuate costantemente letture con calibro micrometrico digitale".