Prevista per oggi pomeriggio alle 17,30 la presentazione degli appuntamenti promossi dalla sezione vastese del Club Alpino Italiano sugli Incontri sezionali per escursionismo avanzato, rivolto ai soci che hanno maturato almeno due anni di iscrizione ed esperienze di escursionismo di grado di difficoltà EE.

Il resposabile del progetto, Giuseppe Celenza, nell'incontro di oggi illustrerà il programma generale e tutti i dettagli relativi al corso che si terrà fino a fine luglio.

Le materie del corso: Orientamento (11 marzo e 18 marzo, esercitazioni in aula, mentre 25 marzo, pratica in ambiente); Nodi e manovre di corda (1 aprile e 8 aprile, Teoria in aula, 29 aprile pratica in ambiente); Progressione su terreno innevato (6 maggio teoria in aula e 13 maggio pratica in ambiente); Progressione su terreno impegnativo (8 luglio teoria in aula e 22 luglio pratica in ambiente); Progressione su via ferrata (23 luglio pratica in ambiente).