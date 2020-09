Vigilia di campionato per la BCC San Gabriele che domani, domenica 5 marzo, affronterà tra le mura amiche della palestra di via Silvio Pellico il Pratola Peligna, in una sfida cruciale per il cammino verso la salvezza. Dopo una intensa settimana di allenamenti la ragazze allenate da Peppe Del Fra sono pronte per affrontare una formazione ostica e anch'essa impegnata nella 'zona calda' della classifica di serie C.

"Aandiamo a disputare la quinta giornata di ritorno contro una formazione che precediamo in classifica di 4 punti, con la quale all'andata sfiorammo la vittoria, perdendo solo al quinto set - spiega il tecnico vastese -. Si tratta di una partita abbastanza decisiva, vista l'importanza dei punti in palio, che potrebbero tracciare il solco definitivo per allontanare la zona play-out.

Sarà un incontro da affrontare con la giusta determinazione - sottolinea Del Fra - contro una fomazione che fa del gioco delle due centrali il proprio punto di forza, non dimenticando la presenza in panchina del prof. Di Bacco, profondo conoscitore della categoria e di molte atlete biancorosse, avendole allenate con la rappresentativa regionale giovanile".

Dalla San Gabriele arriva poi l'invito al pubblico appassionato di volley. "Rinnoviamo l'invito al nostro pubblico ad essere presente perchè l'incitamento dali spalti potrebbe diventare determinante per spingere questa giovane squadra alla vittoria".