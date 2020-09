Ribalta nazionale per Fraine: il piccolo centro dell'Alto Vastese è presente sull'ultimo numero (4.432) della Settimana Enigmistica grazie all'interessamento di un cittadino, Giacomo Di Pasquale.

Il noto scorcio del comune e altri scatti caratteristici del paese fanno bella mostra di sé a pagina 21 nel gioco "Una gita a... ?".

L'apprezzata vetrina ha scatenato la corsa per accaparrarsi una storica copia del settimanale. Per i tantissimi frainesi in giro per l'Italia è anche un modo per rivendicare le proprie origini abruzzesi ed è partita la gara alla pubblicazione delle foto su Facebook da più parti del Paese con in mano una copia del numero 4.432 della Settimana, ovviamente a pagina 21.