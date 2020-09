È Michele Menna il nuovo presidente dell'Avis di Vasto. Il consiglio direttivo eletto lo scorso 18 febbraio si è riunito nella sede di via Goldoni per procedere alla votazione delle cariche sociali per il quadriennio 2017-2020. Nella riunione presieduta da Michele Spadaccini sono stati eletti presidente Michele Menna, segretario Michele Massone (che è anche l'addetto stampa), vice presidente Marina Di Santo e tesoriere Franco Gabriele. A presiedere il consiglio dei revisori dei conti sarà Francesco Tomassoni.

Il presidente eletto Michele Menna ha "ringraziato il suo predecessore Gaetano Fuiano e tutto il precedente direttivo per l’impegno profuso nel periodo suo mandato - scrive l'addetto stampa Michele Massone - ed augurato a tutto il nuovo consiglio direttivo un buon lavoro per il raggiungimento di più ambiziosi traguardi nell’interesse unico dell’associazione, dei propri soci e della comunità tutta".