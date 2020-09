"Imparare l’inglese oggi è fondamentale, in un mondo sempre più connesso e globalizzato. Ed è ormai noto che più presto si interagisce in modo corretto con l’inglese, più l’apprendimento risulta facile. Progetto culturale che fa crescere l’offerta culturale di San Salvo. Inoltre la conoscenza della lingua diventa indispensabile per inserirsi nel mondo del lavoro". Ad affermarlo è il sindaco Tiziana Magnacca nel patrocinare la terza edizione dell’English City Camp, che si svolgerà dal 12 al 23 giugno prossimi, ed organizzata dall’Istituto comprensivo n. 2, dirigente scolastica Anna Orsatti.

I City Camp, giunti al loro 34° anno di svolgimento, sono la vacanza studio in inglese nella propria città e si rivolgono agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Offrono ai giovani partecipanti un’efficace english full immersion, grazie ad attività didattiche e ricreative che stimolano costantemente gli studenti ad esprimersi in inglese. I City Camp sono promossi dall’Acle (Associazione culturale linguistica educational), ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione docenti, e dalla WTEFLAC, World TEFL Accrediting Commission.

Per due settimane i partecipanti saranno seguiti da tutor provenienti da diversi paesi anglofoni del mondo, che animano le attività didattiche e ludiche in inglese stimolando i giovani ad esprimersi in inglese. I tutor verrranno guidati e coordinati dalla Camp Director Angelica Torricella che vanta numerose esperienze alla guida di City Camp a San Salvo e a Vasto.

Fondamentale per l’apprendimento dei ragazzi è l’approccio ludico: attraverso attività di drama, learning games, graded manuals, action songs, competitions, creative works, arts and crafts, i ragazzi sono spronati a migliorare la pronuncia, la comprensione e il lessico. Approccio che stimola l’interculturalità, motivando i ragazzi ad aprirsi a nuove esperienze e ad usare la lingua inglese come reale strumento di comunicazione. L’ultimo giorno, i piccoli partecipanti saranno protagonisti dell’English Show: un momento significativo che mostra ai famigliari “come” e “quanto” inglese i partecipanti hanno appreso e che costituisce un evento gioioso, ed al tempo stesso culturale, sia per i bambini che per i genitori.

Sabato 4 marzo alle 9.30 presso l’IC2 di San Salvo viene presentata la terza edizione del City Camp.