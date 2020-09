Un interessante appuntamento culturale è in calendario per sabato 4 marzo, alle 17.30, presso la Torre Diomede Del Moro di Vasto. "Acquerelli in/Versi e in Musica" sarà l'occasione per assistere alla presentazione del libro La nudità dell'anima (Paguro edizioni) ammirare una mostra di acquerelli e ascoltare della buona musica.

Saranno presenti l'acquerellista Lucia Piccirilli, la scrittrice Marianna Della Penna, il pianista Panfilo Marrollo e l'autrice del libro "La nudità dell'anima", Filomena Piccirilli.