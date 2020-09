Sarà una finale tutta vastese quella che andrà in scena per i campionati provinciali di IV categoria di Chieti. La competizione, valevole per le qualificazioni al tabellone Regionale di III categoria delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d'Italia 2017, vedrà sfidarsi per la vittoria Alessandro Falcucci e Marco Marinaro, entrambi della Promo Tennis Vasto.

Falcucci, reduce dalla vittoria nel campionato "Leoni del tennis", ha superato la semifinale vincendo in rimonta su Federico Melchiorre, testa di serie numero 1 (2-6 6-2 6-1). Marinaro, invece, ha disputato un derby già in semifinale, vincendo contro Francesco Ciancaglini (6-3/6-3).

Nel torneo sono state più che buone le prestazioni degli atleti vastesi. Nei quarti di finale ben 5 erano i giovani tennisti di Vasto, quattro della Promo Tennis e uno del Circolo Tennis 'Boselli'. "Siamo molto soddisfatti - dichiara lo staff tecnico della Promo Tennis - per avere avuto ben tre ragazzi in semifinale. Ora vinca il migliore, noi tifiamo per entrambi!".