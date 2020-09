Si terrà presso la sede del Club Alpino Italiano sezione di Vasto, in Via delle Cisterne 4, il Corso di aggiornamento di Micologia riservato a tutti i raccoglitori di funghi già in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta, ma scaduto in quanto esso ha una validità di 5 anni.

Il corso, a cura della dottoressa Costantina Toro, ispettrice micologa, si terrà nei giorni 21 e 22 marzo dalle ore 18.30. Lo scopo degli incontri è quello di tenere aggiornati i raccoglitori sulla conoscenza dei funghi, evitando la confusione fra specie commestibili e velenose, sempre in agguato.

Le iscrizioni potranno essere effettuate la sera stessa dell’inizio del corso.

Info: 3771600738

Cai Vasto