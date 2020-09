"Il presidente della V Commissione Sanità, Mario Olivieri, dice che vorrebbe cacciarmi un giorno sì e uno no, invece dovrebbe farmi un elogio". Così il direttore generale della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco, durante la conferenza stampa di questa mattina [CLICCA QUI], relativamente alla vicenda della sede vastese del Corso di Scienze infermieristiche. "La scuola infermieri - ha sottolineato il direttore generale - non esiste più dal 1995/96, come scuola della Asl. Oggi c'è un corso dell'Università e non compete alla Asl sostenere i corsi per le sue sedi. Se il Comune di Vasto vuole pregiarsi di una sede universitaria, come ho detto al sindaco, si mette d'accordo con la stessa Università o si fa carico di trovargli una sede, che però di certo non può essere a carico della Asl. D'altra parte gli studenti pagano le tasse all'Università, non alla Asl".

Di seguito, il video dell'intervento.