Ha cercato di mimetizzarsi tra la folla della festa di Carnevale, ma non è passato inosservato. La videosorveglianza ha ripreso la scena. Ci sarebbe un sospettato per lo scippo avvenuto domenica in piazza Diomede.

Nel primo dei due giorni del Vasto Street Carnival, il corteo delle maschere, partito davanti alla villa dinamica Falcone e Borsellino del quartiere San Paolo, ha percorso corso Mazzini e corso Garibaldi per arrivare nella centralissima piazza Rossetti, dove i festeggiamenti sono proseguiti fino al tardo pomeriggio.

Nella contigua piazza Diomede, attorno alle 18.30, una donna è stata scippata da un giovane alto e dalla corporatura robusta che, con la forza, le ha sottratto la borsetta, contenente denaro, documenti ed effetti personali.

Indagano i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa, agli ordini del maggiore Giancarlo Vitiello. Dalla centrale operativa del Comando di polizia municipale, i militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, utili per giungere all'identificazione dell'autore del furto con strappo.