Si sono disputate oggi le sei partite del girone F di Seconda categoria rinviate il 15 gennaio a causa della neve. Per quel turno si giocarono solo Atletico Cupello - San Buono (4-1) e Sporting Vasto - Odorisiana (2-3).

Proprio la squadra di Monteodorisio allenata da mister Marrocco è stata scavalcata al secondo posto dall'arrembante Mario Tano che in casa si è imposto con un largo 5 a 0 sul malcapitato Di Santo Dionisio. La squadra di Atessa si porta così a 4 punti dall'Atletico Cupello in attesa dell'ultimo recupero che potrebbe proiettarla a una sola lunghezza di distanza dalla capolista.

Palena e Sporting Altino non si fanno male nello scontro di alta classifica: 0 a 0. Un risultato che va bene all'Odorisiana che continua a mantenere un largo vantaggio e allo Sporting Vasto che non vede allontanarsi troppo la quota play off. A proposito di Sporting, come prevedibile, alla squadra si sono aggregati altri quattro giocatori svincolati, alcuni dei quali fedelissimi di Antonio Liberatore: Matteo Trentino, Andrea Auriemma, Mario Mastrangioli e il ghanese Erik Arkguri.

La giornata di recuperi sorride al Gissi che si impone a Quadri per 3 a 2. I giallorossi di mister Ascatigno portano a casa tre punti importanti con i gol di Lapenna, D'Amico e Franchella. I gissani hanno ancora un'altra partita da recuperare, un'occasione per accorciare ancora di più e avvicinarsi ai piani alti.

Torna alla vittoria il Mario Turdò: 2 a 1 al Real Casale (Herrag) e obiettivo salvezza anticipata sempre più vicino. Padroni di casa in rete con Barisano e un autogol.

Il Real Carpineto Sinello non va oltre il pareggio interno contro il Villa Santa Maria, diretto concorrente per la salvezza. Finisce 1 a 1 con la rete carpinetana messa a segno da Domenico D'Addario su calcio di rigore. Il Real mantiene così due punti di distanza proprio sul Villa invischiato in zona play out.

Va, infine, male al Carunchio 2010 nuovamente sconfitto. A Tornareccio finisce 2 a 1 per i padroni di casa (per i carunchiesi un autogol). Ai rossoblù non dispiace la sconfitta del Quadri contro il Gissi: i punti per i play out restano 5.

LA 15ª GIORNATA

15 gennaio 2017

Atletico Cupello - San Buono 4-1

Sporting Vasto - Odorisiana 2-3

1° marzo 2017 (recuperi)

Mario Tano - Di Santo Dionisio 5-0

Mario Turdò - Real Casale 2-1

Palena - Sporting Altino 0-0

Quadri - Gissi 2-3

Real Carpineto Sinello - Villa Santa Maria 1-1

Tornareccio - Carunchio 2010 2-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Atletico Cupello 52



Mario Tano 48

Odorisiana 45

Palena 35

Sporting Altino 34



Sporting Vasto 32

San Buono 31

Gissi 26

Di Santo Dionisio 24

Mario Turdò 24

Tornareccio 24

Real Casale 17

Real Carpineto Sinello 13



Villa S. Maria 11

Quadri 9



Carunchio 2010 4

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - Mario Tano

Sporting Vasto - Atletico Cupello

Real Casale - Carunchio 2010

Odorisiana - Di Santo Dionisio

Villa S. Maria - Gissi

Palena - Quadri

Sporting Altino - San Buono

Real Carpineto Sinello - Tornareccio