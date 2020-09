Gli insegnanti e gli alunni della scuola dell’infanzia di Piano Ospedale, della scuola primaria e secondaria di primo grado di Gissi, in occasione del Carnevale, hanno organizzato una sfilata in maschera per le strade del paese. Il tema della sfilata ”A spasso tra il cielo e le stelle” nasce da una progettualità che sta coinvolgendo tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo G. Spataro di Gissi, in un’ottica multidisciplinare perché "Siamo tutti sotto lo stesso cielo".

Le nostre aule si sono trasformate in “laboratori astronomici” dove gli alunni hanno realizzato, con tanta creatività ed estro, delle colorate, elaborate e originali maschere utilizzando materiali di recupero.

I bambini, dal più piccolo al più grande, insieme agli insegnanti, alla nostra dirigente scolastica e ai genitori, nonni, zii… presenti, si sono veramente divertiti a cantare e ballare tra coriandoli e stelle filanti! A sorpresa è arrivata persino… la scimmia di Gabbani! Come poteva mancare visto che è già un tormentone!

"Tre cose sono rimaste del Paradiso: i fiori, le stelle e i bambini" era l’altro messaggio che campeggiava su uno striscione. Non rubiamo ai bambini la gioia e la freschezza della vita perchè l'innocenza è il dono più bello!



Scuola primaria Gissi