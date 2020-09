Il prossimo fine settimana a Battipaglia prenderà il via il Campionato italiano Supermoto 2017. Daniele Di Cicco, del team Valdemi Moto, dopo la trionfale stagione 2016 [LEGGI] prenderà il via nel campionato con l'obiettivo di fare il bis.

Dopo averne seguito le gesta nella scorsa stagione, quest'anno Zonalocale salirà in moto con il pilota di Monteodorisio che, con il suo consueto entusiasmo, si sta preparando per la prima gara del campionato. E così ieri mattina Daniele Di Cicco è arrivato in sella alla sua nuova fiammante Honda (sulle cui carene è presente anche il nostro logo) sotto la redazione per sancire ufficialmente la partnership con Zonalocale che ha voluto concretamente sostenere questo talento sportivo del nostro territorio.

La sua presenza non è passata inosservata ai passanti e ha richiamato anche diversi appassionati delle due ruote, come gli amici del Chapter Harley Davidson di Pescara, arrivati con le loro moto per fare l'in bocca al lupo a Daniele. Ora lo aspettano gli ultimi giorni di allenamento e di messa a punto delle moto per poi presentarsi nel miglior modo possibile all'esordio stagionale.