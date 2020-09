Interessante occasione nel cuore del centro storico di Vasto con la vendita di un’esclusiva attività commerciale di bar gelateria in piazza Diomede. L’attività è ubicata in un edificio in piazza Diomede, con 120 mq disposti su livelli con bar, saletta interna, laboratorio e magazzino.

L’attività è dotata di una licenza permanente di occupazione di suolo pubblico per 28 mq. Inoltre piazza Diomede è inserita nella zona verde in base agli ultimi accordi del Comune di Vasto per la realizzazione di dehors. Sarà quindi possibile installare una struttura completamente chiusa.

Il prezzo di vendita dell’attività di bar-gelateria (esclusi i costi dell’affitto dei locali) è di 58mila euro ed è comprensivo delle attrezzature presenti all’interno, tutte di qualità e in ottimo stato. Ci sono una macchina da caffè Faema a 2 gruppi, un macina-dosatore di caffè, una macchina orzo e ginseng, un depuratore, un registratore di cassa, un condizionatore, una vetrina refrigerata incorporata nel bancone, un retrobanco con frigorifero, un lavatazzine, una macchina per il ghiaccio, un abbattitore di temperatura, una vetrina scalda brioche, un banco frigo a tre ante, tre motori per refrigerazione frigo, piani di lavoro in acciaio inox, un pastorizzatore Pastomaster 30 Carpigiani, un montapanna Corema, un mantecatore Profigel 600. Inoltre ci sono 9 tavoli rotondi e relativi copritavoli (diametro 60 cm), 2 tavoli rotondi (diametro 70cm), 38 sedie in alluminio rivestite in vimini, 4 sedie in plastica celeste, 2 tende da sole, 2 ombrelloni con fioriere per esterno.

Per ulteriori informazioni e per visionare l’attività è possibile rivolgersi presso l’agenzia Gabetti di Vasto, in corso Garibaldi, 45.



Riferimento [clicca qui]

Agenzia Gabetti - Vasto

Corso Garibaldi, 45

tel. 0873/365974

vasto@gabetti.it

