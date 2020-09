Il Carnevale Scernese è tornato a riscuotere un grande successo. Oggi pomeriggio in migliaia hanno riempito piazza De Riseis e le altre vie del paese per la sfilata dei carri che per la 44ª volta ha colorato il giorno di Carnevale. Dopo qualche anno in tono minore già nel 2016 l'evento era tornato ad attirare tanta gente. Quest'anno tutte le persone coinvolte hanno lavorato a lungo per allestire una sfilata in grande stile. Ben 18 i "numeri" che dalla piazza principale hanno sfilato lungo il corso. Oltre agli 8 carri dei Carnevalari Scernesi ne sono arrivati altri da Gissi, Casalanguida, Pollutri, oltre a sbandieratori, scuole di danza, gruppi brasiliani e orchestra folk.

In paese tutti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni del paese. Insieme alle forze dell'ordine erano presenti anche i volontari del coordinamento di protezione civile del Vastese per garantire una festa in tutta sicurezza. Tutti in maschera, dai bambini agli adulti, per un appuntamento che ha richiamato partecipanti da tutto il territorio nel segno del divertimento.