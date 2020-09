Secondo furto in poco più di un mese per Lella Profumi, attività commerciale di via Duca degli Abruzzi a San Salvo. I ladri sono entrati in azione durante la notte bucando la saracinesca per poterla forzare. Come nel colpo del 24 gennaio scorso [LEGGI], i malviventi hanno portato via creme e profumi di marche note.

Sul caso indagano i carabinieri di San Salvo, non è escluso che possa trattarsi della stessa banda entrata in azione nel primo colpo. Da valutare se ci sono testimonianze. La profumeria si trova in pieno centro e il rumore della forzatura potrebbe aver svegliato qualcuno.

Si moltiplicano così gli episodi criminosi a distanza ravvicinata in città. In poco più di una settimana si sono contati l'incendio dell'auto alla marina usata dai rapinatori della gioielleria di Vasto [LEGGI], l'arresto dopo inseguimento del ladro che aveva rubato un furgone nel centro di San Salvo [LEGGI], l'arresto di un giovane beccato mentre era intento a rubare un'auto [LEGGI] e il colpo fallito nella rosticceria di piazza Artese [LEGGI].

Ieri il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca è intervenuto sul tema-sicurezza chiedendo formalmente l'elevazione a Tenenza dell'attuale Stazione dei carabinieri [LEGGI].