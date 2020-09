È l'avvocato, con la passione per la podistica, Pasqualino Onofrillo il candidato sindaco proposto da uno dei due pezzi di centrosinistra sansalvese in vista delle Amministrative della prossima primavera. Il nome è emerso durante l'incontro tenutosi ieri sera per trovare una quadra all'intricata situazione che va avanti da anni.

San Salvo Democratica (riconducibile, tra gli altri, all'ex sindaco Gabriele Marchese e al candidato di cinque anni fa Domenico Di Stefano), Centristi per l'Abruzzo (con a capo l'altro candidato sindaco dell'ultima tornata elettorale, Fabio Travaglini) e Psi avevano già anticipato negli altri incontri la volontà di presentare un esponente della società civile che si è concretizzata su questo nome.

Dall'altra parte ci sono il Partito Democratico e Sinistra Italiana. Il Pd, pur apprezzando quella di Onofrillo, ha ribadito che la propria candidatura a sindaco è rappresentata dal segretario cittadino, Gennaro Luciano. Cosa vuol dire questo? Che in uno scenario ideale si andrebbe verso le Primarie, ma la storia recente del centrosinistra sansalvese ha dimostrato che di scontato non c'è nulla. Questa strada, infatti, non sarebbe così gradita all'area Ssd-centristi-Psi.

Il diretto interessato, Pasqualino Onofrillo, intanto, contattato da zonalocale.it si dice "onorato dal fatto che abbiano pensato a me" e conferma l'indiscrezione.

La situazione pare essere ora in fase di stallo, a breve i partecipanti al tavolo si aggiorneranno. Il nodo resta quello delle primarie, ma la primavera si avvicina.