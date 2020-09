Serie C2 | San Vito - Vasto Futsal 10-6

Sconfitta in casa del San Vito per il Vasto Futsal. La formazione di casa va sotto per 3-2 nel primo tempo poi, nella ripresa, trova il pareggio e il gol del vantaggio. A quel punto, però, si spegne la luce per gli uomini di mister Giacomucci ed il San Vito torna in partita riuscendo anche a dilagare fino al 10-6 finale. Per il Vasto Futsal sono andati in gol quattro volte Mileno, Suriani e Di Giacomo,

Serie C femminile | Città di Pescara - Futsal Vasto 5-1

Perde ancora il Vasto Futsal femminile, questa volta sul campo in sintetico del centro sportivo Babilonia di Montesilvano. Il Pescara chiude la parita già nel primo tempo, andando in vantaggio per 4-1 (rete vastese di Di Foglio). Nella ripresa arriva l'ultimo gol che fissa il punteggio sul 5-1 finale.



Campionato juniores | Vasto Futsal - Pescara 3-7

I ragazzi della juniores biancorossa scendono in campo con tanta concentrazione e determinazione ma non riescono nell'impresa di battera la capolista Pescara che viaggia a punteggio pieno. Dopo un primo tempo ben giocato gli ospiti vanno negli spogliatoi in vantaggio per 4-2. Nella ripresa i ragazzi di mister Rossi cercano in tutti i modi il pareggio ma alla fine sono i pescaresi a vincere 7-3. Per il Vasto Futsal ha segnato due volte Piccirilli e una Di Donato.