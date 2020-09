E' un tesseramento last minute, quello del Partito democratico di Vasto. I primi sei giorni si erano conclusi senza acuti: sabato il numero complessivo delle tessere era arrivato a un poco entusiasmante 84. L'impennata è arrivata tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di questa: "Domenica eravamo arrivati a 122, oggi altre 91, per un totale di 213", ha fatto i conti ieri sera Roberta Nicoletti, la consigliera comunale che fa parte della commissione per il tesseramento.

Sul numero degli iscritti si gioca la partita del congresso, che dovrà decidere il successore di Antonio Del Casale, dimessosi a ottobre dal ruolo di segretario per incompatibilità con l'incarico di assessore comunale. E ora il primo degli eletti potrebbe lasciare anche la poltrona dell'assessorato ai Lavori pubblici, visto che ha trovato lavoro alle Poste di Verona.

Maggioranza e minoranza scaturite dalle primarie Menna-Amato del 6 marzo 2016 pensano a chi lanciare nella corsa allla segreteria. In questi giorni, esponenti e militanti storici del partito hanno mandato parenti e amici a iscriversi alla sede di piazza del Popolo.I giochi sono aperti. Oggi pomeriggio il rush finale del tesseramento.