Online il video per bambini "La giraffa come fa?!", scritto e arrangiato da Roby Santini in collaborazione con David Bacon, da un'idea di Raffaele Di Giacomo per il marchio DGiraffa.

Superate le 65mila visualizzazioni in soli 2 mesi dalla pubblicazione. Il video, diretto dal regista torinese Fabio Salituro, è un bellissimo cartone animato che racconta la storia di DGiraffa, uno stilista che disegna e cuce i vestiti per gli animali e le tribù, aiutato dai suoi amici della savana.

Il brano strizza l'occhio alla popolare canzone del coccodrillo, sottolineando il fatto che nessuno sa la giraffa come fa... Il progetto, che partirà presto anche con uno spettacolo dal vivo itinerante intitolato DGiraffa Crazy Show, è stato preso in licenza dallo Studio Lead Channel, etichetta leader nel settore dell'animazione per bambini. Il suo canale Youtube vanta milioni di visualizzazioni e più di 200.000 iscritti.

"La Giraffa come fa?!" è online sulle migliori piattaforme di streaming e download digitale e puoi guardarlo adesso cliccando qui.