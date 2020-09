Un carnevale forse condizionato dal forte vento e da eventi di richiamo a poca distanza (Scerni in primis) quello che si è festeggiato a San Salvo; in piazza Papa Giovanni XXIII non è mancata comunque la voglia di divertimento dei più piccoli.

Coriandoli e giochi, poche le bombolette spray in virtù dell'ordinanza di divieto emessa ieri dal sindaco Tiziana Magnacca [LEGGI].

Ad animare il colorato appuntamento, oltre a musica e balli, anche l'immancabile trucca-bimbi ci sono stati il laboratorio Modellarte di Larino (Cb) – che ha impegnato i più piccoli nella lavorazione della creta e della cartapesta per realizzare autentiche sculture – e un carro itinerante.