Seconda giornata di festa per il Vasto Street Carnival. Dopo il corteo di domenica, oggi pomeriggio chiusura dei festeggiamenti in piazza Rossetti e premiazione delle vetrine più belle addobbate a tema.

Il tempo non è stato clemente come domenica scorsa: il sole e le temperature primaverili, infatti, hanno lasciato spazio alle nuvole e a un fastidioso vento gelido, che però non ha intaccato piu' di tanto la voglia di diversirsi di tanti bambini, ragazzi e delle loro fagmiglie. Dopo 9 anni, il Carnevale di Vasto è tornato.

In questa giornata sono stati consegnati anche i premi del Consorzio Vasto in Centro che aveva lanciato un concorso per le vetrine a tema. Come vetrina elegante sono stati premiati Ottica Spadano e Marocco Style, a Melle il premio per la vetrina colorata e per la vetrina spiritosa premio a Ego Boutique.