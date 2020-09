"Le strade sono sempre in condizioni pietose". E se è vero che "a Vasto abbiamo avuto la nuova amministrazione, cosa è cambiato?". Lo chiede Domenico Di Tullio, lettore di Zonalocale.it, che elenca una serie di disservizi.

"Le strade - scrive in una mail inviata alla redazione - sono sempre in condizioni pietose, parcheggi all'ospedale neanche a pensarci, al cimitero cancelli laterali chiusi di pomeriggio, servizio urbano scadente. Il sindaco si faccia un giro per constatare di persona... speriamo prenda provvedimenti".