Iniziano dai video le indagini della polizia sulla rissa che ha funestato il sabato sera nel centro di Vasto (leggi la notizia). Una persona è finita in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Altri feriti sono stati medicati sul posto, in piazza Pudente, il luogo in cui si è scatenata la violenza. Tra le vittime c'è anche una ragazza. Lo riferiscono testimoni.

Il motivo del litigio è una delle domande a cui cercano risposte gli agenti del commissario capo Fabio Capaldo. Non l'unica. Il principale obiettivo degli investigatori è identificare i responsabili. Per questo, gli agenti della Scientifica e dell'Anticrimine hanno acquisito le immagini della videosorveglianza pubblica e privata della zona. Da queste, estrapoleranno video e fotogrammi che consentano di ricostruire la dinamica di ciò che è accaduto attorno all'1.30-1.40 della notte tra sabato e domenica.

Ma non sarebbe l'unico episodio. Secondo quanto raccontano a Zonalocale.it alcune persone che hanno trascorso la nottata di sabato in centro, un secondo, violento litigio sarebbe scoppiato più tardi, a poche decine di metri di distanza, sulla loggia Amblingh, la balconata panoramica del borgo antico. Segnalazioni su cui saranno gli inquirenti a fare chiarezza.