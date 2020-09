Arrestati gli autori della rapina a mano armata alla gioielleria Arte orafa di Vasto [LEGGI QUI]. Gli agenti del Commissariato di via Bachelet hanno arrestato due persone, al termine delle indagini sul colpo messo a segno la scorsa settimana in via Giulio Cesare.

I particolari dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa convocata dal commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato di Vasto [CLICCA QUI].