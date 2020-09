Sorrisi e divertimento ieri pomeriggio ieri a Vasto per il Carnevale che è tornato a colorare la città dopo tanti anni [LEGGI]. Tra le assciazioni partecipanti c'era anche l'Anffas onlus Vasto, con la mostra di maschere di Carnevale, realizzate nel laboratorio CarnevalArte e in vendita per finanziare le attività dell'associazione.

Tanta allegria in piazza Diomede che anche domani, martedì 28 febbraio, ospiterà l'Anffas che proporrà anche uno spettacolo di magia e la baby dance. "E' stato un pomeriggio davvero divertente e coinvolgente - spiega Patrizia Angelozzi, addetto stampa dell'associazione presieduta da Paola Mucciconi - con tante persone che hanno fatto festa insieme ai ragazzi. E domani nuovo appuntamento per vivere insieme la magia del Carnevale".