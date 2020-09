Termina con una sconfitta la prima partita della BCC Generazione Vasto Basket nella prima partita della fase a orologio del campionato di serie C silver. I vastesi hanno perso in casa del Basket Bal Teramo per 79-64, non riuscendo a bissare il largo successo ottenuto un mese fa sullo stesso campo. Con una vittoria i vastesi avrebbero agganciato proprio i teramani nella quarta posizione, ultima valida per poter disputare i playoff. Ierbs e compagni hanno ancora 5 partite a disposizione per sperare di entrare nella griglia delle sfide promozione. Ci proveranno già sabato prossimo quando al PalaBCC arriverà il Nova Basket Campli di coach Linda Ialacci.

La cronaca [uff.stampa Vasto Basket]. Il primo ad andare a referto è Luca di Tizio con un tiro dalla lunga distanza per il primo ed unico vantaggio dei vastesi che poi lasciano campo aperto ai padroni di casa per un primo nimi break (10-0) prima di un’altra tripla di Ierbs dopo sei lunghi minuti con il primo quarto che si chiude sul 19-8. Nel secondo parziale sono sempre gli uomini di coach Di Francesco a fare gioco fino al +14 (38-24) che gli ospiti provano ad annullare a cavallo del riposo lungo con un contro break di 0-11 che riporta i quintetti sul parquet a stretto contatto (38-35). Un primo antisportivo fischiato a Bartoli ed un secondo a Dipierro riporta il divario sulla doppia cifra (54-44) con ancora dieci minuti di gioco sfruttati al meglio dai teramani che mantengono il controllo della gara ed amministrano fino al +15 sulla sirena finale.

Basket Ball Teramo - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 79-64

B.B.TERAMO: KASONGO 23(17’), Afatsawo 14(31’), CAMACHO 12(40’), CROCE 9(17’), Piersanti 8(17’), DI FRANCESCO M. 5(19’), PECORALE 3(9’), Pirani 3(9’), Scarnecchia 2(10’), Sulpizii 0(17’), Catenacci ne. All. Di Francesco S..

VASTO: BARTOLI 19(35’), DIPIERRO 13(36’), PACE 9(31’), Peluso 8(9’), IERBS 5(22’), DI TIZIO 5(23’), Stefano 3(10’), Cordici 2(28’), Di Rosso N. 0(3’), Marino 0(3’). All. Cardillo.

Arbitri: Pasqualone Luca (CB) e Di Pietro Lorenzo (TE).

Parziali: 1°q 19-8; 2°q 38-26(19-18); 3°q 54-44(16-18); Finale 79-64(25-20).

TERAMO: TL 11/17(65%) e T3p 12/35(36%). VASTO: TL 16/18(89%) e T3p 8/23(35%).

Falli Antisportivi: Bartoli (25’:40-35) e Dipierro (27’:47-40).