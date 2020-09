In occasione del Carnevale domani nel centro storico di San Salvo sarà allestita una piccola Cittadella del Carnevale, a cura di Modellarte. In piazza Giovanni XXIII e adiacenze saranno esposte opere di cartapesta e polistirolo (Folletti della foresta, casetta fungo, farfalle, libellule ecc.) e attivate dimostrazioni di lavorazione della creta e della cartapesta. Inoltre ci sarà animazione e il supporto di una truccatrice per bambini.

"L’obiettivo dell'amministrazione – spiega il Comune di San Salvo – è di creare un giusto clima di festa carnascialesca, che consenta la burla e lo scherzo ma sempre nell’ambito di un’autentica socializzazione e di un sano divertimento. San Salvo, diversamente da altre località del Chietino, non ha una vera tradizione carnascialesca; o meglio quella della tradizione contadina degli anni ’50 del Novecento, nei vicoli della città vecchia, si è ormai perduta così come la sfilata dei carri di San Salvo Marina e il Palio degli Asini, molto seguiti nei primi anni Novanta del secolo scorso. La voglia di scendere in strada o in piazza, con le maschere, non è tuttavia mai venuta meno e ogni anno, sia la domenica precedente che il martedì grasso di carnevale si osserva una viva partecipazione spontanea, con o senza maschere, specie da parte di gruppi di ragazzi e bambini, talvolta di associazioni culturali (come gli “Amici delle tradizioni”) e delle parrocchie. Nel rievocare anche quest’anno la festa e la figura di Carnevale, l’auspicio è che i sansalvesi possano ritrovare lo stimolo a riproporre, in chiave attuale, i riti carnascialeschi perché comunque il martedì grasso è momento non solo di svago, divertimento e alienazione ma insieme di ironia e satira, ingredienti questi decisamente culturali".