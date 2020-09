I lavoratori del Conad Superstore di Vasto bocciano la proposta di accordo sui contratti di solidarietà. Alle assemblee sindacali di oggi pomeriggio hanno partecipato 77 dipedenti su 109 complessivi del supermercato che si trova all'interno del centro commerciale Centro del Vasto di via Cardone. Il referendum si è concluso 40-37 per il no.