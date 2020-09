C'era anche il vastese Giuseppe Costanzo tra i partecipanti ai Campionati regionali di cross di Avezano, prova valida per la qualificazione alle finali nazionali in programma il prossimo 12 marzo a Gubbio. Il portacolori della Podistica Vasto ha gareggiato nella categoria juniores sulla distanza di 8 chilometri. La gara in terra marsicana si è svolta su un terreno all'apparenza semplice ma che ha rivelato numerose insidie per i partecipanti.

"Ho dovuto regolare la mia andatura fino a metà gara a causa del terreno di gara non particolarmente agevole - ha raccontato Costanzo a fine gara- . Poi però ho dato tutto me stesso agguantando un buon 6°posto in 33'37" e devo dire che sono molto soddisfatto!".

Soddisfazione è stata espressa anche dai suoi compagni di squadra della Podistica Vasto che stanno vedendo crescere e migliorre sempre più questo talento della corsa.